Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. In die Zelle, statt ins Auto........

Warendorf (ots)

... kam ein 26-jähriger aus Oelde.

Gegen 11.00 Uhr bemerkte ein 51-jähriger Mann an der Fürstenbergstraße, dass sich ein ihm unbekannter Mann, an seinem vor dem Haus parkenden PKW zu schaffen machte. Der Unbekannte versuchte den PKW an der Fahrertür zu öffnen und riss dabei zunächst den Türgriff des Fahrzeuges ab. Trotz Ansprache durch den Geschädigten ließ sich der junge Mann nicht von seinem Vorhaben abbringen und er versuchte weiter in das Fahrzeug zu gelangen. Erst durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der Mann an der weiteren Tatausführung gehindert werden. Er wurde zu weiteren polizeilichen Maßnahmen in das Polizeigewahrsam gebracht. Hier wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, da er ganz offensichtlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

