Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Pedelec Fahrerin bei Zusammenstoß schwerverletzt

Warendorf (ots)

Am heutigen Samstagvormittag (31.08.2019, 10.50 Uhr) befuhr eine 71-jährige Frau aus Oelde die Mallinckrodtstraße in Oelde - Stromberg. Zeitgleich wendet ein 41-jähriger Mann aus Erwitte sein Zustellfahrzeug vor dem Haus Nr. 20. Dabei übersah der Mann die Oelderin, die infolge eines Zusammenstoßes zu Fall kam. Die Frau wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Fahrzeugen entstand nur ein sehr geringer Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell