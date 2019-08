Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Polizeihubschrauber findet Täter - Pkw-Aufbrecher festgenommen

Warendorf (ots)

Am Samstagmorgen, 31.08.2019, um 04.00 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei eine verdächtige Person, welche sich auf der Straße Im Nebel in Oelde-Stromberg an einem Pkw zu schaffen machte. Als die Polizei eintraf, konnte der Täter zunächst fliehen. Mit Unterstützung eines angeforderten Polizeihubschraubers konnte der 22-jährige Mann aus Oelde in seinem Versteck gefunden und schließlich festgenommen werden. Nun wird durch die Kriminalpolizei geprüft, ob der Täter für weitere Pkw-Aufbrüche verantwortlich sein könnte.

