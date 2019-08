Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Alkoholisierter Pedelec-Fahrer gestürzt und leicht verletzt.

Warendorf (ots)

Am 30.08.2019 gegen 22:25 Uhr querte ein 40-jähriger Ostenfelder mit seinem Pedelec die Eckeystraße an einer Verkehrsinsel aus Richtung K&K- Markt kommend. Er beabsichtigte anschließend, sich nach links auf einem geschotterten Gehweg, weiter fortzubewegen. Dort wurde er leicht verletzt am Boden liegend von Passanten vorgefunden, die Polizei und Rettungsdienst verständigten. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Polizei Alkoholgeruch festgestellt. Ein vor Ort erfolgter Alkoholvortest verlief positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde.

