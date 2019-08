Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leichtverletzten Person.

Warendorf (ots)

Am 30.08.2019 gegen 20:15 Uhr befuhr 27-jähriger Beelener mit seinem Pkw den Wirtschaftsweg "Am Axtbach" aus Richtung Beelen kommend in Richtung K 22. Er beabsichtigt diese geradeaus zu überqueren und seine Fahrt auf dem Wirtschaftsweg "Stroat" fortzusetzen. Beim Kreuzen der K22 kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 19-Jährigen aus Lübeck, der die K 22 aus Richtung B 64 kommend befuhr. Der 27-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entsteht ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

