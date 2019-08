Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Radfahrer schwer verletzt, Rettungshubschrauber im Einsatz.

Warendorf (ots)

Am 30.08.2019 gegen 19:26 Uhr befuhr ein 21-jähriger Oelder mit seinem Pkw die Theodor-Naarmann-Straße stadtauswärts und beabsichtigte nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abzubiegen. In entgegengesetzter Richtung befuhr die Theodor-Narmann-Str. ein 49-jähriger Oelder mit seinem Fahrrad. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch sich der Radfahrer schwere Verletzungen zuzog. Zur fachmedizinischen Versorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine entsprechende Klinik geflogen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell