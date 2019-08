Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Landstraße 548 nach Verkehrsunfall kurzfristig gesperrt

Warendorf (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag (30.08.2019)kam es auf der Landstraße 548 zwischen den Ortsteieln Milte und Einen zu einem Verkehrsunfall, in dessen Folge 2 Kradfahrer leicht verletzt wurden.

Ein 57-jähriger Mann aus Münster befuhr seinem Kraftrad die L548 in Fahrtrichtung Milte. In einer Rechtskurve wurde er mit seinem Fahrzeug nach links getragen. Dabei kollidierte er an der rechten Fahrzeugseite mit einem 64-jährigen Everswinkler, der die L548 ebenfalls mit einem Krad befuhr. Der Münsteraner geriet nach der leichten Kollision auf den Grünstreifen und verlor, nachdem er wieder auf der Fahrbahn war, die Kontrolle über sein Zweirad.

Durch das Unfallgeschehen wurden beiden Zweiradfahrer leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5500 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahmen war die Landstraße für ca. 45 Minuten gesperrt.

