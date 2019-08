Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW

Warendorf (ots)

Am Freitag, den 30.08.2019, ereignete sich gegen 14.00 Uhr an der Einmündung Rhedaer Straße / Axthausener Weg in Oelde ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Zur Unfallzeit befuhren zwei Fahrzeugführer die Rhedaer Straße stadtauswärts. In Höhe der Einmündung beabsichtigte eine 51-jährige Frau aus Oelde nach links in den Axthauser Weg abzubiegen. Dies bemerkte ein ihr nachfolgender LKW Fahrer zu spät. Der 56-jährige Mann aus dem Kreis Herford fuhr mit seinem Fahrzeug auf den PKW der Oelderin auf. Die Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte die Frau in ein nahegelgenes Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell