Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. 74-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 74-jährige Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, 29.08.2019, um 15.00 Uhr, auf dem Bürgermeister-Hirschmann-Ring in Ennigerloh ereignete. Die Seniorin befuhr mit ihrem Fahrrad den linksseitigen Radweg des Bürgermeister-Hirschmann-Rings in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. Gleichzeitig befuhr eine 21-Jährige mit ihrem Skateboard den rechten Gehweg der Bahnhofstraße in Richtung Bürgermeister-Hirschmann-Ring. Die 21-Jährige bemerkte die Fahrradfahrerin und sprang von ihrem Skateboard. Dadurch rollte das Board auf den Gehweg des Bürgermeister-Hirschmann-Rings. Die Seniorin wechselte kurz zuvor auf den Gehweg und stieß hier mit ihrem Fahrrad gegen das Board. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus.

