Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Dachstuhlbrand durch Blitzeinschlag

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 29.08.2019, um 05.45 Uhr, kam es zu einem Dachstuhlbrand auf der Kirchbrede in Telgte-Westbevern. Offensichtlich hatte ein Blitz in den Dachstuhl der Doppelhaushälfte eingeschlagen und den Brand verursacht. Bei den Löscharbeiten durch die Feuerwehren aus Telgte und Ostbevern griff das Feuer auf den Dachstuhl des Nachbarhauses über. Durch den Brand wurden beide Dachstühle erheblich beschädigt. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden.

