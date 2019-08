Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg- Füchtorf. Blutentnahme nach Verkehrsunfall angeordnet

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 28.08.2019, um 15.41 Uhr, ereignete sich in der Bauernschaft Rippelbaum in Füchtorf ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Ein 37-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Rippelbaum aus Richtung Peckeloh kommend in Fahrtrichtung Füchtorf. Im Auslauf einer Linkskurve kam er aus unbekannten Gründen mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und prallte gegen einen Baum. Der 37-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter Drogeneinfluss stand. Sie brachten ihn zur Polizeiwache Warendorf und ordneten eine Blutentnahme an.

