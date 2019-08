Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Arbeitsteilige Täter stahlen große Menge Süßigkeiten

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 27.8.2019 stahlen Unbekannte gegen 15.00 Uhr in einem Discounter an der Straße Orkotten, kurz vor dem Münstertor in Telgte eine große Menge Süßigkeiten. Drei Männer betraten das Geschäft und packten einen Einkaufswagen mit zahlreichen Süßigkeitenkartons voll. Zwei Täter zahlten dann an der Kasse Getränke, während der Dritte das Ladenlokal durch den Eingang verließ an dem ein Vierter die Tür geöffnet hielt.

Die vier Männer werden auf 20 bis 25 Jahre geschätzt und drei von ihnen haben ein südländisches Aussehen, während der Weitere blond war und etwa 1,80 Meter groß ist.

Da die hinzugezogenen Polizisten auf dem angrenzenden Parkplatz eines Verbrauchermarktes einen leeren Einkaufswagen des Discounters fanden, könnte das Quartett das Diebesgut dort in ein Fahrzeug geladen haben.

Wer hat die Täter gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen und einem möglichen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell