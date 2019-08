Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf - Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am 27.08.19, gegen 19.57 Uhr kam es in Warendorf auf der Bundesstraße 64 zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Pedelec. Eine 24-jährige Warendorferin beabsichtigte, von der Splieterstraße kommend, mit ihrem PKW in Richtung Beelen auf die Bundesstraße 64 abzubiegen. Zunächst ließ sie mehrere Fahrradfahrer passieren und fuhr dann an. Dabei bemerkte sie einen von hinten kommenden 81-jährigen Pedelec-Fahrer zu spät. Dieser touchierte mit geringem Tempo den rechten Außenspiegel des PKW, kam ins Straucheln und stürzte vor dem Fahrzeug zu Boden. Dabei zog sich der 81-jährige Warendorfer leichte Verletzungen zu. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim Pedelec-Fahrer Alkoholeinfluss festgestellt. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde er ärztlich versorgt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

