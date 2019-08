Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 27.8.2019 kam es gegen 8.00 Uhr zu einem tödlichen Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 3 zwischen Warendorf und Everswinkel. Ein 31-Jähriger, der keinen Führschein besitzt befuhr mit seinem Krad die Strecke in Richtung Everswinkel. Eine vor ihm befindliche Fahrzeugschlange musste verkehrsbedingt abbremsen, da ein am rechten Straßenrand stehender silberner Mercedes Geländewagen auf die Fahrbahn ragte. Der Warendorfer als Letzter in der Reihe fuhr mit seinem Motorrad auf den vor ihm fahrenden Pkw eines 35-jährigen Warendorfers auf. Durch den Aufprall schleuderte das Krad in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Auto einer 54-jährigen Everswinkelerin zusammen. Dabei erlitt der 31-Jährige so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die Polizei zog nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Münster einen Sachverständigen zur Verkehrsunfallaufnahme hinzu. Sowohl die Autos als auch das nicht zugelassene Motorrad wurden sichergestellt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Die Kreisstraße war für etwa 3,5 Stunden gesperrt.

Nachdem der Unfall passiert war, sprach der 35-Jährige den Fahrer des Geländewagens an, der an der Unfallstelle ebenfalls ausgestiegen war. Als sich der Warendorfer um den Kradfahrer kümmerte, sah er den unbekannten Mercedesfahrer in Richtung Everswinkel davon fahren. Er folgte dem Fahrzeug noch ein Stück, verlor den Geländewagen - vermutlich das Modell GLC - aus den Augen und kehrte daraufhin zum Unfallort zurück.

Gesucht wird nun der unbekannte Mercedesfahrer, der etwa 70 Jahre alt und zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß ist. Er hat eine kräftige Statur, kurze, graue Haare und trug ein Hemd.

Personen, die Hinweise zu dem gesuchten Fahrer des silbernen Mercedes Geländewagen geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

