POL-WAF: Telgte/Kreis Warendorf. Mithilfe bei der Fahndung nach einem vermissten Heranwachsenden erbeten

Seit Montagabend, 26.8.2019 wird ein 18-jähriger Beckumer vermisst, der sich zuletzt in Telgte aufhielt. Eine 53-Jährige sah den jungen Mann, wie er nach 21.00 Uhr an der B 51/Warendorfer Straße in den Bus in Richtung Münster stieg.

Erste Suchmaßnahmen an bekannten Anlaufadressen waren erfolglos.

Der Gesuchte ist etwa 1,56 Meter groß, wiegt 26 Kilogramm, hat blonde Haare und das Erscheinungsbild eines 12-Jährigen. Der Vermisste trug am Montagabend eine hellblaue Jeans und hatte einen Rucksack bei sich.

Wer hat den Vermissten gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

