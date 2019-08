Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Schwerer Verkehrsunfall - Lkw-Fahrer und Fahrradfahrin sowie Kind beteiligt

Warendorf (ots)

Am Montag, 26.8.2019 ereignete sich gegen 8.50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Ostenfelder Straße/Luisenstraße/Clemens-August-Straße/Bürgermeister-Hirschmann-Ring in Ennigerloh, an dem eine Fahrradfahrerin sowie ein Lkw-Fahrer beteiligt waren.

Die 39-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad samt einen Kinderfahrradanhänger, in dem eine Fünfjährige saß den vorgesehenen Radweg der Ostenfelder Straße in Richtung Luisenstraße. Um die Kreuzung in Richtung Clemens-August-Straße zu passieren, fuhr sie unmittelbar im Kreuzungsbereich auf die Fahrbahn. Gleichzeitig bog ein 54-Jähriger mit einem Sattelzug von der Ostenfelder Straße nach rechts auf die Luisenstraße ab. Dabei erfasste der Sassenberger mit seinem Gespann die Fahrradfahrerin sowie den Kinderanhänger. Während die Ennigerloherin lebensgefährliche Verletzungen erlitt, wurde das scheinbar unverletzte Kind vorsorglich in eine Kinderklinik gebracht. Die 39-Jährige wurde an der Unfallstelle reanimiert, stabilisiert und anschließend von Rettungkräften mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Die Kreuzung ist seit dem Vormittag gesperrt. Die Polizei hat nach Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Münster einen Sachverständigen hinzugezogen und die Fahrzeuge sichergestellt. Die Verkehrsunfallaufnahme ist noch nicht abgeschlossen.

Eine hinzugezogene Notfallseelsorgerin kümmerte sich um Zeugen sowie den Lkw-Fahrer.

Der Sachschaden wird auf 1.600 Euro geschätzt.

