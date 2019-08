Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Vier Fahrzeuge in der Nacht zu Sonntag beschädigt

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen beschädigten in der Nacht zu Sonntag, 25.8.2019 vier Fahrzeuge in Ahlen. An der Warendorfer Straße wurde eine Scheibe eines Mercedes Sprinter eingeworfen und an der Teltower Straße die Heckscheibe eines grauen Toyota Yaris. An der Keplerstraße zerkratzten Unbekannte die rechte Fahrzeugseite eines grauen Mercedes und an der Straße Eckelshof einen schwarzen VW Golf rundherum.

Des Weiteren beobachteten Zeugen gegen 1.05 Uhr drei männliche Personen, vermutlich Jugendliche die drei Mülltonnen an der Straße Im Elsken in Brand setzten.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell