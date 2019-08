Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hundehalterin gesucht

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.8.2019 biss ein kleiner braun-weißer Hund gegen 17.40 Uhr einen Sechsjährigen ins Bein, als er sich auf der Rottmannstraße gegenüber der Gaststätte Hexenkessel in Ahlen befand. Die Hundehalterin, eine geschätzte 70-Jährige führte zwei Hunde an der Leine. Die Frau war in Begleitung einer jungen schwarz gekleideten Frau. Die Hundehalterin entschuldigte sich bei dem Jungen und ging nach Begutachtung der Wunde weiter. Die Frau sowie Zeugen werden gegebten sich bei der Polizei in Ahlen zu melden, Telefon 02382/965-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell