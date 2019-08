Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Von Mann Geld gefordert

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 25.8.2019 forderten drei Unbekannte Personen Geld von einem Beckumer in Neubeckum, Im Werl. Der 36-Jährige saß auf einer Bank in der Nähe des Eingangs zum Friedhof, als in seiner Höhe ein schwarzer Mercedes mit der Städtkennung aus Hamm hielt. Aus dem Fahrzeug stiegen drei Männer, von denen einer die Forderung stellte. Als der 36-Jährige das Trio bat ihn in Ruhe zu lassen, schlug der Wortführer ihm zwei Mal ins Gesicht. Daraufhin gab der Beckumer dem Täter sein Geld. Anschließend flüchteten die Männer mit dem Fahrzeug in Richtung Innenstadt.

Der Tataverdächtige ist circa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und hat einen Bauchansatz sowie kurze braune Haare. Bekleidet war der Mann mit einer blauen Jeans und einem weißen Oberteil.

Die beiden anderen Männer werden als kräftige Südländer ("Pumper") beschrieben, die etwa 1,85 Meter groß sind. Einer der beiden habe einen auffälligen dicken Bauch. Die beiden Männer hätten den 39-Jährigen während der Tat einschüchternd bedrängt.

Wer hat den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu den gesuchten Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

