Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Lette. Beifahrerin schwer verletzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 25.8.2019 ereignete sich gegen 19.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Oststraße zwischen Lette und Oelde. Ein 18-jähriger Oelder befuhr mit seinem Auto die Oststraße in Richtung Oelde. Etwas 300 Meter vor der Einmündung Oststraße/Am Landhagen geriet der Fahranfänger mit dem Pkw auf die Bankette. Der Oelder lenkte das Fahrzeug gegen, querte die Fahrbahn und verlor die Kontrolle über das Auto. Dieses blieb im angrenzenden Straßengraben stehen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die 18-jährige Beifahrerin schwer. Rettungskräfte brachten die Grevenerin zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschlepper geborgen, es entstand Sachschaden von etwa 400 Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell