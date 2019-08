Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Auseinandersetzung im Bus

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.8.2019 kam es gegen 3.50 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Nachtbus in Telgte, Höhe Orkotten. Vier alkoholisierte Männer gerieten aneinander, nachdem zuvor ein 25-Jähriger aus Ostbevern einen gleichaltrigen Telger beleidigt hat. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung soll der Ostbeverner von einem 23-jährigen und einem 24-jährigen Telger gewürgt und geschubst worden sein. Der Mann aus Ostbevern wurde leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

