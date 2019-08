Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Personen hinderten Ladendieb an Flucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.8.2019 stahl ein 62-Jähriger gegen 19.40 Uhr Zigaretten und Getränkedosen aus einem Discounter am August-Wessing-Damm in Warendorf. Eine Mitarbeiterin entdeckte die gestohlen Waren im Hosenbund des Mannes aus Polen, als dieser das Geschäft verlassen wollte. Sie forderte ihn auf stehenzubleiben. Daraufhin rannte der Dieb weg und ließ das Diebesgut fallen. Als es der Angestellten auf dem gegenüberliegenden Tankstellengelände gelang den Mann zu stellen, hielt der 62-Jährige die Frau am Arm fest und schubste sie. Weitere hinzugezogene Personen unterstützen die 28-Jährige und vereitelten die weitere Flucht des Täters. Polizeibeamte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Ermittler stellten die Identität des Mannes fest, der nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurde.

