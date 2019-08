Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Unfallflüchtiger lässt Pkw zurück

Warendorf (ots)

Am Samstag, 24.08.2019, um 03.50 Uhr, ließ ein unbekannter Autofahrer seinen Pkw nach einem Unfall auf der Hellstraße in Wadersloh zurück und flüchtete zu Fuß. Der Autofahrer befuhr die Hellstraße aus Richtung Soester Straße kommend in Fahrtrichtung Geiststraße. In Höhe der Anschrift Hellstraße 8 kam er dabei aus ungeklärter Ursache mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen ab. Der Pkw durchfuhr den Straßengraben und stieß gegen ein angrenzendes Brückengeländer. Hier kam der Pkw erheblich beschädigt zum Stillstand. Der Fahrzeugführer entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an.

