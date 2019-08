Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Unfallflüchtige ermittelt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.08.2019, um 22.15 Uhr, ereignete sich auf der Bahnhofstraße in Wadersloh eine Verkehrsunfallflucht. Eine zunächst unbekannte Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw auf einem Tankstellengelände gegen eine Garage. Durch den Zusammenstoß brachen Teile der Fassade ab. Die Autofahrerin stieg aus dem Pkw und flüchtete von der Unfallstelle. Dank der Angaben aufmerksamer Zeugen konnten die Beamten eine 24-jährige Frau aus Wadersloh als Unfallverursacherin ermitteln. Die Einsatzkräfte leiteten gegen die junge Frau ein Ermittlungsverfahren ein. Nach ärztlicher Begutachtung brachten Rettungskräfte die Frau in eine Fachklinik.

