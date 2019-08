Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Jugendlicher wollte mit "Movie Money" bezahlen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.8.2019 wollte ein Jugendlicher gegen 22.30 Uhr in einem Schnellrestaurant an der Neubeckumer Straße in Beckum mit dem sogenannten "Movie Money" bezahlen. Die 29-Jährige erkannte das falsche Geld, forderte von dem 17-Jährigen einen anderen "echten" Zwanziger und informierte die Polizei. Diese stellte das sogenannte Filmgeld sicher und leitete gegen den Beckumer ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell