POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. Einbruch in Grundschule

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen brachen zwischen Freitagmittag, 23.8.2019 und Sonntagvormittag, 25.8.2019 in die Grundschule an der Freckenhorster Straße in Westkirchen ein. Ob der oder die Täter etwas erbeuteten, ist unklar. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

