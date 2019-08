Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Ablenkung wohl für Diebstahl genutzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.8.2019 hiet sich ein Unbekannter zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft an der Straße Freudenberg in Wadersloh auf. Der Mann verwickelte die 52-jährige Angestellte in ein Gespräch und diese sah für einen kurzen Moment eine Frau mit langen dunklen Haaren im Verkaufsraum. Bei der Abendabrechnung stellte die Wadersloherin den Diebstahl von Bargeld aus der Ladenkasse fest. Die Ablenkung durch den Unbekannten dürfte die fremde Frau für den Diebstahl genutzt haben.

Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug ein weißes Hemd mit dunklen Längsstreifen, eine dunkle Jeanshose sowie eine Brille mit einem dunklen Gestell. Der Unbekannte ist osteuropäischen Typs und sprach fließend Englisch.

Wer hat das Duo am Freitagnachmittag in Wadersloh gesehen? Wer kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

