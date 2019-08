Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf-Einen. Führerschein nach Gefährdung sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.8.2019 stellten Polizisten den Führerschein eines Autofahrers sicher, der gegen 17.55 Uhr eine Sperrung in Einen missachtete. In dem Ort waren aufgrund einer Laufveranstaltung Straßensperren eingerichtet. Der 51-Jährige misschtete zudem die Aufforderung der Sperrkräfte und fuhr zu der Zielanschrift Grüner Markenweg. Dabei passierte der Warendorfer eine Gruppe Kinder, die dem Auto ausweichen mussten.

