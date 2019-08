Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde, betrunkener Radfahrer stürzte

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 25.08.2019, 01:40 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei Oelde einen Radfahrer, der mehrfach den Kreisverkehr an der Konrad-Adenauer-Allee durchfuhr, bevor er Richtung Bultstraße ausfuhr und dann stürzte. Die Polizisten stellten bei dem 45- Jährigen aus Herne eine Alkoholisierung fest, die zu dem merkwürdigen Verhalten und dem Unfall geführt haben dürfte. Sie ordneten deshalb eine Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

