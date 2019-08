Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum, Blutprobe nach Schlangenlinien

Warendorf (ots)

Ein 61- jähriger Mann aus Neubeckum fiel am Sonntag, 25.08.2019, 00:22 Uhr Zeugen dadurch auf, dass er mit sinem grauen VW auf der Oelder Straße ohne Licht, aber in Schlangenlinien fuhr. Die hinzugerufene Polizei stellte eine deutliche Alkoholisierung fest. Als der Neubeckumer daher zur Polizeiwache Beckum gebracht werden sollte, leistete er dermaßen Widerstand, dass er erst einmal im Gewahrsam in Ahlen ruhig gestellt werden musste bis ihm schließlich im Ahlener Krankenhaus die angeordnete Blutprob entnommen werden konnte. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben

