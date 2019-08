Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh- Ostenfelde, Pkw durch Jugendliche beschädigt

Warendorf (ots)

Gegen einen 15- Jährigen aus Köln hat die Polizei Oelde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet weil er im dringenden Verdacht steht am Sonntagmorgen, 25.08.2019, 04:50 Uhr, in Ennigerloh- Ostenfelde auf dem Hessenknapp von einem geparkten Pkw den Heckscheibenwischer abgerissen zu haben. Der Jugendliche befand sich in Begleitung zweier weiterer minderjähriger Personen. Die drei wurden von der Polizei aufgegriffen und den Eltern zugeführt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie zuvor weiteren Unfug getrieben haben. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Oelde, Tel. 02522-9150, zu melden.

