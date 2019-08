Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum, Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab, Insassen nicht fahrtüchtig

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 25.08.2019, 05:30 Uhr, kam ein schwarzer BMW in Beckum auf der Sraße Klutenberg von der Fahrbahn ab. Zeugen beobachteten, wie zwei Personen versuchten, das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zurück zu bringen und informierten die Polizei. Diese traf auf ein 19- jähriges Pärchen aus Diestedde und Beckum. Beide Personen standen erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweis auch weiterer Betäubungsmittel. Da die Fahrerfrage nicht eindeutig geklärt werden konnte, wurden beiden Personen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Münster Blutproben entnommen. Lediglich die 19-jährige Diestedderin, war im Besitz eines Führerscheins, welcher von der Polizei sichergestellt wurde. Der BMW, der auf eine Anghörige der Diestedderin zugelassen ist und unbeschädigt blieb, wurde kriminaltechnisch untersucht. Die Ermittlungen dauern an.

