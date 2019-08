Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf, Roter Audi nach Unfall geflüchtet

Warendorf (ots)

Am 24.08.2019, 11:38 Uhr, wurde ein weißer Skoda auf dem August-Wessing-Damm in Warendorf beim Einparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Zeugen beobachteten den Vorgang und meldeten der Polizei einen roten Audi samt Kennzeichen als Verursacher, welcher sich von der Unfallörtlichkeit entfernte, ohne dass zuvor eine Schadensregulierung eingeleitet wurde. Der Sachschaden an dem Skoda wurde auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

