Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Pedelecfahrer stoßen zusammen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 23.8.2019 verletzte sich gegen 7.40 Uhr ein Pedelecfahrer auf der Oelder Straße in Beckum schwer. Der 51-jährige Oelder befuhr den Radweg von Vellern in Richtung Beckum. Ein 49-jähriger Pedelecfahrer aus Beckum befuhr die Strecke in die entgegengesetzte Richtung und es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrern. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell