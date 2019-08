Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Feuer durch Brandstiftung ausgebrochen - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 21.08.2019, 11:25 Uhr

Warendorf (ots)

Das am 20.8.2019 gegen 19.30 Uhr ausgebrochene Feuer in einem leerstehenden Gebäude an der Nordstraße in Everswinkel dürfte durch Brandstiftung verursacht worden sein. Die Ermittlungen zu den möglichen Tatverdächtigen sind noch nicht abgeschlossen.

