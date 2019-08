Polizei Warendorf

POL-WAF: Kreis Warendorf. Verkehrswacht und Polizei starten zum Schulbeginn gemeinsam die Aktion: BREMS DICH - Schule hat begonnen!

Warendorf (ots)

Am nächsten Mittwoch haben die Sommerferien ein Ende, die Schülerinnen und Schüler sind wieder auf den Straßen im Kreis unterwegs. Kreisweit werden 2.671 Kinder eingeschult und begeben sich erstmals auf den Schulweg.

Landrat Dr. Olaf Gericke und Werner Schweck von der Verkehrswacht im Kreis Warendorf appellieren an die Verkehrsteilnehmer, sich aufmerksam und rücksichtsvoll zu verhalten. Denn mit dem Schulbeginn erhöht sich wieder das Verkehrsaufkommen und es werden wieder viele junge Menschen zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sein. "Die in den Städten und Gemeinden aufgehängten Spannbänder sollen die Verkehrsteilnehmer daran erinnern", so Werner Schweck von der Verkehrswacht.

"Mit Schulbeginn startet auch die Verkehrssicherheitarbeit an den Schulen wieder, gleichzeitig werden wir verstärkt in diesen Bereichen die Geschwindigkeit kontrollieren. Achten Sie auf die Kinder, die die schwächsten Verkehrsteilnehmer sind", so Polizeichef Dr. Olaf Gericke.

Die jüngeren Schülerinnen und Schüler sind besonders im Straßenverkehr gefährdet. Sie sind aufgrund ihrer Entwicklung häufig noch nicht in der Lage, die Verkehrssituationen zu beurteilen und Geschwindigkeiten sicher einzuschätzen. Die Polizei und Verkehrswacht raten den Erziehungsberechtigten, die letzten Tage vor Schulbeginn für das Einüben des Schulweges zu nutzen. Tipps der Verkehrssicherheitsberatung finden Sie im Flyer.

