Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. K 18 nach Verkehrsunfall gesperrt - eine Person verletzt.

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.08.2019, um 12.31 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße 18 in Sassenberg, kurz vor der Emsbrücke, ein Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Pkw-Führer aus Sassenberg befuhr die Kreisstraße 18 von Sassenberg aus kommend in Fahrtrichtung Beelen. Zur gleichen Zeit führte, in gleicher Fahrtrichtung, ein 39-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück mit seinem Lkw Straßenreinigungsarbeiten auf der Kreisstraße 18 durch. Er beabsichtigte vor der dortigen Emsbrücke sein Fahrzeug zu wenden. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Pkw-Fahrer verletzt und durch einen Rettungswagen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auf Grund der auslaufenden Betriebsstoffe wurde die Untere Wasserbehörde informiert. Für die Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle, welche durch eine Fachfirma durchgeführt werden musste, wurde die Kreisstraße 18 für die Dauer von etwa 4 Stunden voll gesperrt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 45.000,- Euro.

