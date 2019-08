Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Jugendlicher von Unbekannten geschlagen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.8.2019 schlug ein Unbekannter während des Feuerwerks einen Jugendlichen am Wiesengrund in Warendorf. Der Warendorfer stand auf dem Schotterweg zwischen der Ems und dem Wohnmobilplatz als drei Personen auf ihn zuliefen. Eine männliche Person nahm in dann in den "Schwitzkasten" und ein weiterer Täter schlug ihm mehrfach in das Gesicht. Als das Mädchen des Trios die Täter aufforderte aufzuhören, ließen sie von dem Jugendlichen ab und stießen ihn weg.

Der Täter, der den 14-Jährigen in den Schwitzkasten nahm ist etwa 1,80 Meter groß und trug eine schwarze Kappe. Möglicherweise war er mit einem grauen Pullover und/oder einer beige Jacke mit weißem Kragen bekleidet. Der zweite Täter trug eine dunkle Jacke. Zu dem Mädchen können keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die den Vorall beobachtet haben werden gebeten sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell