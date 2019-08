Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kleinkraftradfahrer nach Verkehrsunfall Blutprobe entnommen

Warendorf (ots)

Ein Kleinkraftradfahrer muste am Mittwoch, 21.8.2019 nach einem Verkehrsunfall, der sich gegen 5.35 Uhr auf der Hammer Straße in Ahlen ereignete zur Blutprobe. Der 18-jährige Ahlener befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Landstraße in Richtung Hamm. Auf dem Fahrzeug saß ein 34-jähriger Beifahrer. Gleichzeitig befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Auto die Hammer Straße in Richtung Ahlener Innenstadt. Der Hammer hielt seinen Pkw an einem Parkstreifen an, um Mitfahrer raus zu lassen. In diesem Moment geriet der Heranwachsende mit seinem Kleinkraftrad auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er zunächst gegen das Auto des 25-Jährigen und dann gegen ein weiteres geparktes Fahrzeug. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Ahlener offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Sie ließen dem Kleinkraftradfahrer eine Blutprobe entnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 34-Jährige aus Hamm leicht verletzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell