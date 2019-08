Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gestohlener Pkw bereits sichergestellt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 21.8.2019 stahlen unbekannte Personen gegen 1.35 Uhr einen 4er BMW am Hansering in Warendorf. Der Halter konnte noch beobachten wie das Auto mit zwei Männern in Richtung Waterstroate verschwand. Aufgrund weiterer Spuren dürfte das Duo an der Eisenbahnstraße in Freckenhorst gehalten haben. Das hochwertige Fahrzeug konnte geortet und am Vormittag an der Raststätte Am Biggenkopf an der BAB 44 in Höhe Diemelstadt sichergestellt werden. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Täter. Wer in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Hanserings oder der Freckenhorster Eisenbahnstraße beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

