Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Brand in leerstehendem Gebäude

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.8.2019 kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Brand in einem leerstehenden Gebäude an der Nordstraße in Everswinkel. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, so dass nach ersten Erkenntnissen nur geringer Sachschaden entstand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Wer auf dem Gelände oder in Nähe des Brandorts verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02581/94100-0.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell