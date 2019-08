Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Ohne Beute nach Einbruch flüchtig

Warendorf (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 20.08.2019, brachen unbekannte Täter in einen Bürotrakt auf der Lengericher Straße in Westbevern ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen. Hier durchsuchten sie die Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Ohne Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

