Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Erneute Sachbeschädigung in der Kirche

Warendorf (ots)

Am Montag, 19.8.2019 kam es zwischen 13.00 Uhr und 18.00 Uhr zu einer weiteren Sachbeschädigung in der St. Ambrosius Kirche an der Hauptstraße in Ostbevern. Unbekannte beschädigten den Mikrofonständer und beschmierten Wände mit buntem Schleim. Wer kann Angaben zu den Sachbeschädigungen und/oder möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell