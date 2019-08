Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Überfall auf Wettbüro

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 20.8.2019 überfiel ein unbekannter Mann gegen 2.25 Uhr ein Wettbüro an der Moltkestraße in Ahlen. Der mit einer schwarzen Stumrmaske maskierte Tatverdächtige betrat den Geschäftsraum und trat auf die 23-jährige Mitarbeiterin zu. Der Unbekannte hielt in der einen Hand eine schwarze Faustfeuerwaffe und reichte der Ahlenerin mit der anderen Hand eine Tasche. Zeitgleich forderte er von der Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Dieser Aufforderung kam die Frau nach. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige in unbekannte Richtung. Während der Tatausführung stand eine weitere Person im Eingangsbereich scheinbar "Schmiere".

Der unbekannte Räuber ist etwa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur, trug eine blaue Trainingsjacke, eine schwarze Trainingshose mit kleinem, weißen Aufdruck auf dem linken Oberschenkel und weiße Turnschuhe. Der Mann sprach sprach fließend und akzentfrei Deutsch.

Zu dem mutmaßlichen Mittäter kann nur gesagt werden, dass er dunkel gekleidet war und deutlich größer als der agierende Täter war.

Wer kann Angaben zu den gesuchten Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

