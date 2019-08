Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrradeigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 24.07.2019, beobachtete ein Zeuge um 01.25 Uhr auf der Schmalbachstraße in Ahlen eine männliche Person, die ein Kinderrad auf seinen Schultern trug. Der Zeuge sprach den Mann an, der dann das Rad in ein Gebüsch warf und flüchtete. Bislang konnte dieses Fahrrad keiner Straftat zugeordnet werden. Es handelt sich um ein weiß-lila farbenes Kinderrad der Marke Pegasus. Wem ist das Fahrrad gestohlen worden? Wer kennt den Eigentümer des Fahrrades? Hinweise bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell