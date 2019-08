Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde-Stromberg. Blutprobe nach Fahndung fällig

Warendorf (ots)

Am Sonntagabend (18.8.2019) fahndete die Polizei nach einem Autofahrer, der alkoholisiert durch Stromberg fuhr. Die Beamten entdeckten das Fahrzeug gegen 19.20 Uhr in der Nähe zur Wohnung des verdächtigen 39-Jährigen. Als der Stromberger den Streifenwagen erblickte, startete er den Motor seines Autos, fuhr an und würgte den Pkw ab. Der 39-Jährige führte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 2,06 Promille ergab. Die Beamten ließen dem Stromberger zwei Blutproben entnehmen und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Den Führerschein konnten die Einsatzkräfte nicht sicherstellen, da der Mann keinen mehr besitzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell