Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg - 1 Schwerverletzter nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am 14.08.19, gegen 17.08 Uhr kam es in Sassenberg auf der Kreisstraße 18 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 66-jähriger aus Sassenberg befuhr mit seinem PKW die Kreisstraße 18 in Richtung Sassenberg. Aus bisher ungeklärter Ursache kommt der 66-jährige zunächst nach links von der Fahrbahn ab, lenkt gegen und schleudert rechts der Fahrbahn gegen einen Baum. Durch die Kollision wird der Sassenberger schwer verletzt. Er wird durch den eingesetzten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von insgesamt von ungefähr 10.150,- Euro. Während der Unfallaufnahme wird die Kreisstraße 18 zwischen Sassenberg und B 64 für eine Stunde gesperrt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-941000 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu wenden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell