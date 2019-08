Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Eine Leichtverletzte bei Alleinunfall

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin ereignete sich am Dienstag, den 13.08.2019, gegen 16.27 Uhr, in Ostenfelde. Eine 21-jährige Oelderin befuhr mit ihrem Ford Focus die L793 von Ostenfelde kommend in Richtung Oelde. In einer Rechtskurve verlor die Fahrerin ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie schleuderte in den linken Straßengraben, drehte sich und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Die 21-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der schwer beschädigte Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von 6000 Euro. Die Polizei sperrte die L793 für die Dauer der Unfallaufnahme und leitete den Verkehr um.

