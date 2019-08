Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Radfahrer stoßen zusammen, eine Leichtverletzte

Warendorf (ots)

Am Dienstag, den 13.08.2019, um 16.10 Uhr, stießen an der Einmündung Am Josephshof Ecke Kapellenstraße zwei Radfahrer zusammen. Beide befanden sich in einem Abbiegevorgang. Bei der Kollision stürzte eine 53-jährige Warendorferin zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten sie in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der 33-jährige Unfallgegner blieb unverletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell