Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. 27-jähriger Autofahrer wollte sich Kontrolle entziehen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 10.08.2019, um 00.26 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizei Wache Ahlen auf der Kampstraße in Ahlen einen Autofahrer zu kontrollieren. Hierfür gaben sie dem vorausfahrenden Autofahrer deutliche Anhaltezeichen. Dieser reagierte jedoch nicht darauf und fuhr mit seinem Auto zügig weiter. Auch als die Einsatzkräfte das Blaulicht einschalteten, fuhr der Autofahrer weiter ohne auf die gegebenen Anhaltezeichen zu reagieren. Letztendlich fuhr sich der Autofahrer in einer Sackgasse fest. Der Fahrer sprang aus dem Fahrzeug und versuchte zu Fuß zu fliehen. Die Beamten folgten dem Mann und konnten ihn kurz darauf festhalten. Sie brachten den jungen Mann zur Polizeiwache Ahlen. Da der 27-jährige Ahlener alkoholisiert war und ein Drogentest positiv verlief, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Sie entließen den jungen Mann nach Abschluss der Maßnahmen und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

